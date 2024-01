The Last of Us: un selvaggio cosplay di Ellie sopravvive alla remastered della parte 2

La prima, grande bomba di questo nuovo anno è stata sganciata da Sony e Naughty Dog. I possessori PlayStation 5 hanno festeggiato l'arrivo di The Last of Us Parte 2 Remastered. Il bellissimo ritorno di Ellie, Joel e dei Clicker è stato accompagnato anche da un selvaggio cosplay dell'artista italiana Camilla Piscopo.

Quella di The Last of Us Parte 2 è una remastered che convince solo a metà. Per quanto il titolo sia meraviglioso, poco o nulla cambia dall'originale uscito su PlayStation 4 nel 2020. Quattro anni sono troppo pochi per giustificare la produzione di una remastered, considerando anche il livello di perfezione già raggiunto ai tempi da Naughty Dog. Non c'è neppure la parvenza del tanto atteso comparto multiplayer, poiché The Last of Us Online non esiste più in via ufficiale. Insomma, definire quella di The Last of Us Parte 2 una remastered è difficile, ma è piuttosto un'occasione per i giocatori che non possedevano una PS4 di recuperare una delle esclusive più belle mai prodotte da Sony.

L'avventura di Ellie ricomincia in questo cosplay di The Last of Us che saprà entusiasmare gli appassionati forse quanto la stessa remastered. Vediamo Ellie, sporca di sangue e fango, lottare per la sua sopravvivenza. Armata di pistola, si ripara dietro un muretto naturale in attesa che umani e clicker le lascino campo libero.