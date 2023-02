The Last of Us e l'omosessualità: 'abituatevi', dice Bella Ramsey agli utenti omofobi

Le ultime settimane sono state caratterizzate dallo spiacevole caso di review bombing al terzo episodio della serie Tv di The Last of Us. Le motivazioni dietro il comportamento degli utenti sarebbero strettamente connesse alla presenza di una coppia omosessuale nella trasposizione televisiva del celebre videogioco.

I personaggi di Bill e Frank hanno suscitato le reazioni negative di una fetta d'utenza contraria all'inserimento di una coppia con persone dello stesso sesso all'interno del suddetto prodotto d'intrattenimento.

Queste motivazioni non sono sfuggite all'interprete di Ellie Bella Ramsey, che ha commentato la grottesca vicenda invitando gli utenti omofobi ad "abituarsi" alla presenza di tematiche LBTQIA+ all'interno della produzione filmico-cinematografica (oltre che videoludica) di The Last of Us; una reazione che trova riscontro anche nelle sue recenti dichiarazioni ove ha dichiarato che gli hater si "stanno perdendo qualcosa".

Come riportato nel corso di un'intervista con GQ, Bella Ramsey ha analizzato il tema dell'inclusione nella serie TV di The Last of Us. Sappiamo che questi argomenti vi saranno anche nella seconda stagione e, proprio per questo, l'utenza è stata invitata ad accettare il tutto. "So che la gente penserà quello che vuole pensare. Ma dovranno abituarsi. Se non volete vedere lo show perché ha una trama gay, perché ha un personaggio trans, è colpa vostra che vi state perdendo qualcosa".

D'altronde, la presenza di questi argomenti non da tutti accettati è evidente anche nella controparte videoludica del prodotto, sin dal DLC Left Behind del primo capitolo e nel secondo. Le polemiche non sono però bastate a placare il successo della serie TV targata HBO, che ha garantito anche la risalita di The Last of Us Parte 1 nelle classifiche USA.