The Last of Us la serie: l'episodio 9 sarà 'brutalmente violento' e dividerà i fan

Mentre nel mondo televisivo le parole dello showrunner Craig Mazin hanno capitalizzato l'attenzione dei fan, a causa dell'idea che The Last of Us Parte 2 possa avere più di una stagione, le dichiarazioni di Bella Ramsey hanno anticipato quella che potrebbe essere la percezione dei fan rispetto al nono episodio della serie TV di The Last of Us.

Nel corso di una chiacchierata ai microfoni della nota testata giornalistica Vogue, la persona che presta il proprio volto ad Ellie ha rilasciato alcune anticipazioni sul suddetto episodio prossimo alla pubblicazione, definito. "È stato... Estenuante, ma sono stati alcuni dei miei giorni preferiti sul set. Sembra davvero masochista, ma sono le scene che amo di più, in un certo senso".

Sono queste le dichiarazioni di Bella Ramsey in risposta ad una domanda sulla pressione psicologica a cui si viene sottoposti durante le riprese. Tuttavia, ad aver suscitato ulteriore scalpore è la continuazione alla suddetta risposta. Infatti, Ramsey ha dichiarato che l'episodio 9 di The Last of Us "dividerà le persone in modo massiccio - massiccio".

Non vi è modo di sapere, almeno per adesso, in che modo la puntata incriminata possa essere divisiva, eppure non ci resta che attendere ulteriori novità in merito, soprattutto per quel che concerne l'epilogo di una serie TV che darà inizio alla tanto vociferata Parte 2 di The Last of Us in produzione.