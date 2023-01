The Last of Us: la serie TV arriva oggi in Italia: come vederla, canali e orario

A partire da oggi, lunedì 16 gennaio, The Last of Us arriva in Italia in contemporanea con la prima trasmissione USA su HBO Max. Nel momento in cui scriviamo è già disponibile il primo episodio, ecco tutte le informazioni per poter seguire la serie nel nostro paese.

Su Sky Atlantic e NOW è andata in onda alle 03:00 del mattino la prima puntata in lingua originale mentre lunedì 16 gennaio alle 21:15 su Sky Atlantic verrà trasmesso il primo episodio di The Last of Us in versione con sottotitoli in italiano e doppiaggio in lingua inglese.

Dalla settimana successiva (lunedì 23 gennaio) sarà possibile seguire la serie anche con doppiaggio in italiano. Ecco il calendario di trasmissione, per la prima visione l'orario è fissato ogni lunedì alle 03:00 del mattino ora italiana.

The Last of Us con i sottotitoli

Episodio 1 sub ITA 16 gennaio Sky Atlantic e NOW

Episodio 2 sub ITA 23 gennaio Sky Atlantic e NOW

Episodio 3 sub ITA 30 gennaio Sky Atlantic e NOW

Episodio 4 sub ITA 6 febbraio Sky Atlantic e NOW

Episodio 5 sub ITA 13 febbraio Sky Atlantic e NOW

Episodio 6 sub ITA 20 febbraio Sky Atlantic e NOW

Episodio 7 sub ITA 27 febbraio Sky Atlantic e NOW

Episodio 8 sub ITA 6 marzo Sky Atlantic e NOW

Episodio 9 sub ITA 13 marzo Sky Atlantic e NOW

La versione doppiata invece verrà trasmessa su Sky Atlantic dal 23 gennaio 2023 ogni settimana alle 21:15, la prima puntata andrà in onda eccezionalmente in versione sottotitolata in replica il 16 gennaio alle 21:15.

The Last of Us serie TV doppiata in italiano

Episodio 1 23 gennaio 21:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 2 30 gennaio 21:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 3 6 febbraio 21:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 4 13 febbraio 21:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 5 20 febbraio 21:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 6 27 febbraio 21:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 7 6 marzo 221:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 8 13 marzo 21:15 Sky Atlantic e NOW

Episodio 9 20 marzo 21:15 Sky Atlantic e NOW

Se non avete ancora visto la serie e volete saperne di più, ecco la nostra recensione della serie TV di The Last of Us e la recensione del primo episodio di The Last of Us Episodio 1.