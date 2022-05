The Last of Us, la serie TV come il gioco: riprese allo zoo e in ospedale

All'uscita della serie TV di The Last of Us manca ancora un anno, per fortuna ad appagare la sete dei fan ci stanno pensando le notizie in arrivo dall'Alberta, la provincia del Canada dove si stanno svolgendo le riprese.

Le prime informazioni giunte in queste settimane tratteggiano i connotati di una serie presumibilmente molto fedele al videogioco, un'impressione che è stata ulteriormente rafforzata dalle ultime testimonianze degli appassionati canadesi. La troupe dello show prodotto da HBO avrebbe appena effettuato il check-in in un Hotel a Grande Praire, nel nord-ovest dell'Alberta, e avviato delle riprese in uno zoo, come testimoniato da alcuni dipendenti delle due attività. È possibile che in questi giorni Pedro Pascal e Bella Ramsey stiano filmando la famosa scena della giraffa, che vede i due protagonisti godersi un attimo di pace e di speranza dopo mille traversie.

Secondo un'altra testimonianza, la troupe starebbe girando anche in un ospedale abbandonato, una location che nel gioco fa da sfondo ad una delle scene più intense e importanti dell'intera avventura, che preferiamo non approfondire per ovvie ragioni.

Continueremo a seguire con vivo interesse la lavorazione della serie TV di The Last of Us, per la quale nei giorni scorsi è stata girata anche una scena con una folla inferocita.