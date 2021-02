The Last of Us Serie TV: Pedro Pascal e Bella Ramsey risplendono nel poster di Alice Zhang

L'autrice del tema dinamico PS4 di The Last of Us 2, Alice X. Zhang, celebra l'ingresso di Pedro Pascal e Bella Ramsey nel cast della serie TV di The Last of Us rendendo omaggio ai due attori con una splendida locandina che li ritrae nei panni di Joel ed Ellie.

L'artista che in questi anni ha lavorato con Naughty Dog e collaborato, tra gli altri, anche con Marvel, BBC, Lucasfilm, Disney e Team Liquid, decide quindi di cimentarsi in quest'opera manifestando la sua approvazione per la scelta di Pascal e Ramsey per i ruoli dei personaggi cardine della serie televisiva ambientata nella dimensione post-apocalittica di TLOU.

Il lavoro di Zhang va così ad aggiungersi alla mole di disegni, fotomontaggi e artwork fan made condivisi sui social dalla community per immaginare l'aspetto che assumeranno Joel ed Ellie nella serie TV di The Last of Us con Pedro Pascal e Bella Ramsey. Tra i tanti che stanno partecipando a questa iniziativa troviamo anche BossLogic: il noto creatore di contenuti ha preferito dare un taglio ironico al suo lavoro ricreando Joel con il casco dell'eroe di The Mandalorian ed Ellie con le inusuali fattezze di un adolescente Grogu "Baby Yoda".

Cosa ne pensate di questo artwork? In attesa di leggere i vostri commenti, ricordiamo a chi ci segue che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra scheda sulla serie TV di The Last of Us, con tutte le novità e gli approfondimenti su questa attesissima produzione targata HBO.