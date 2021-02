The Last of Us Serie TV: Pedro Pascal e Bella Ramsey impazzano nei fotomontaggi dei fan

Sin dagli istanti immediatamente successivi all'annuncio del cast della serie HBO di The Last of US con Pedro Pascal e Bella Ramsey, gli appassionati hanno dato sfogo alla propria creatività condividendo in rete dei simpatici fotomontaggi che ritraggono i due attori con le fattezze di Joel ed Ellie.

Sui social e sulle pagine dei forum videoludici più popolari stanno comparendo molteplici omaggi e reinterpretazioni di Joel ed Ellie con i volti di Pascal e Ramsey. Due frequentatori del subreddit principale di The Last of Us, ad esempio, hanno ricostruito con una IA Neurale il viso di Joel in una delle scene più rappresentative del kolossal di Naughty Dog e ripreso un artwork ufficiale per "aggiornarlo" con i volti dei due attori.

Non potendo dimenticare l'impegno di Pedro Pascal in The Mandalorian, anche il noto creatore di contenuti conosciuto come BossLogic ha partecipato a questa iniziativa sui social e scherzato sul nuovo ruolo interpretato dal lanciatissimo attore cileno ipotizzando un crossover tra la serie Disney e l'epopea post-apocalittica di Sony.

Il fotomontaggio pubblicato da BossLogic mostra infatti Joel con il casco di Din Djarin al seguito di un'improbabile Ellie sostituita da un adolescente Grogu.