The Last of Us, la serie TV sbarca su The Sims 4: ecco la città di Bill

Mentre arriva la recensione del finale della serie TV di The Last of Us, gli appassionati continuano a confezionare simpatici omaggi all'epopea di Ellie e Joel.

Sui lidi di The Sims 4, in particolare, il costruttore Isambardy ha dato vita a una delle ambientazioni più rappresentative di questa prima stagione della produzione HBO. Come potete visionare nel video disponibile in apertura a questa news, il giocatore ha ricostruito l'intero insediamento gestito da Bill. L'uomo, la cui vita e storia d'amore sono protagoniste dell'episodio 3 della serie TV dedicata a The Last of Us, ha trovato così asilo all'interno del longevo The Sims 4. La costruzione realizzata da Isambardy è decisamente apprezzabile, con un livello di dettaglio degno di nota.



Da oggi, lo ricordiamo, la prima Stagione di The Last of Us risulta ufficialmente conclusa, in seguito alla pubblicazione in notturna del nono e ultimo episodio. La puntata, tuttavia, non arriva a portare a termine l'arco narrativo tracciato dal videogioco Naughty Dog, lasciando aperta la strada alla prossima trasmissione di una Stagione 2. HBO ha già confermato che quest'ultima vedrà tornare nel ruolo di protagonisti sia Pedro Pascal come Joel sia Bella Ramsey nei panni di Ellie. Non è dunque previsto nessun recast per la Stagione 2 di The Last of Us.