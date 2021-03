The Last of Us serie TV vs videogame, parla Neil Druckmann: tutti i dettagli in video!

In casa HBO proseguono i lavori volti alla realizzazione di una serie TV dedicata all'acclamata opera firmata da Naughty Dog nell'ormai piuttosto lontano 2013.

La coinvolgente epopea fisica ed emotiva vissuta da Ellie e Joel in The Last of Us è infatti destinata ad essere tradotta nel prossimo futuro in una serie TV dedicata. Tra i professionisti coinvolti nel processo creativo non poteva mancare Neil Druckmann, game director del primo capitolo della saga, oltre che dell'apprezzato sequel The Last of Us: Parte 2, esordito sul mercato videoludico nel corso della primavera 2020. Di recente promosso anche a Vice Presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann sta mettendo la propria esperienza con i personaggi al servizio del team creativo di HBO, così da favorire la miglior trasposizione possibile delle vicende videoludiche.



Di recente, il talentuoso game director ha avuto modo di condividere con il pubblico alcune interessanti informazioni su quella che sarà la struttura della serie TV, che non necessariamente seguirà i medesimi binari del The Last of Us debuttato su PlayStation 3. Dopo l'annuncio dell'attribuzione del ruolo di protagonisti della serie TV HBO di The Last of Us a Pedro Pascal e Bella Ramsey, Neil Druckmann torna a far parlare della produzione in seguito ad interessanti dichiarazioni. Per riassumere tutte le novità, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato, che potete trovare in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!