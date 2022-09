The Last of Us, Serie TV vs Videogioco: Joel, Ellie e gli altri personaggi a confronto

È stato pubblicato il primo trailer ufficiale della serie TV di The Last of Us, con Pedro Pascal e Bella Ramsey ad interpretare rispettivamente Joel ed Ellie. È quindi tempo di fare un primo confronto tra i personaggi che seguiremo nello show di HBO e quelli che abbiamo imparato ad amare nei videogiochi di Sony e Naughty Dog.

Quello che vi proponiamo in apertura è un primissimo video confronto tra la serie televisiva di Naughty Dog e i giochi con cui il franchise è riuscito a diventare popolare in tutto il mondo (incluso il recente The Last of Us Parte I). A partire, ovviamente, da Joel ed Ellie e passando per Sarah, Riley, Marlene e Bill, possiamo osservare in che modo i produttori di HBO hanno deciso di caratterizzare alcuni tra i più importanti personaggi del mondo di The Last of Us. Non manca, inoltre, una prima occhiata ad un clicker, uno dei nemici più ostici e ripugnanti che possiamo incrociare durante le avventure di Joel ed Ellie su PlayStation.

Cosa ne pensate del lavoro svolto da HBO per riproporre una serie videoludica tanto importante quanto quella di The Last of Us sul mercato delle serie televisive? Fateci sapere le vostre prime impressioni tramite lo spazio dedicato ai commenti. Per sapere quali sono invece le nostre opinioni, potete consultare la nostra nuova Anteprima di The Last of Us HBO.