Quanti The Last of Us ci sono? Tutti i giochi della serie Naughty Dog

Quanti The Last of Us ci sono? La saga di Naughty Dog si avvicina al decimo anniversario, in questo lasso di tempo lo studio ha centellinato le apparizioni d Joel ed Ellie, vediamo insieme quanti sono i giochi di The Last of Us usciti dal 2013 ad oggi.

Nel 2013 è uscito il capostipite della serie, The Last of Us per PlayStation 3, gioco che verrà riproposto l'anno successivo su PlayStation 4 in versione rimasterizzata (The Last of Us Remastered) con incluso il DLC Left Behind incentrato sul passato di Ellie e disponibile anche singolarmente.

Nel 2020 esce The Last of Us Parte 2 per PlayStation 4 mentre nel 2022 arriva The Last of Us Parte 1, riedizione di The Last of Us per PlayStation 5 e PC (quest'ultima versione però non ancora in vendita al momento in cui scriviamo).

Sappiamo che Naughty Dog sta lavorando anche ad un gioco multiplayer di The Last of Us che dovrebbe essere annunciato ufficialmente nel 2023, mentre non ci sono al momento informazioni riguardo The Last of Us Parte 3 o una possibile edizione definitiva di The Last of Us Parte 2 per PC e PS5.

Oltre ai videogiochi, il franchise si è espanso anche al mondo dei fumetti con The Last of Us eAmerican Dreams e HBO sta lavorando alla serie TV di The Last of Us in uscita nel 2023.