The Last of Us: il sorprendente demake lo trasforma in un gioco per Game Boy

Sin dal primo capitolo, la serie di The Last of Us è stata capace di riscrivere gli standard tecnici raggiunti all'interno dell'industria videoludica. Un fan ha però deciso di fare il percorso a ritroso e creare una versione del capostipite del franchise di Naughty Dog che sembra provenire direttamente dall'era dei giochi 8-bit.

Come potete osservare tramite il video che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, un utente reddit ha mostrato la sua versione per Game Boy di The Last of Us. Naturalmente non si tratta di un videogioco fatto e finito, ma solo di un omaggio amatoriale all'esclusiva PlayStation. Tuttavia, il lavoro svolto da digimeng è riuscito a colpire positivamente l'utenza grazie alla sua cura per i dettagli non indifferente: abbiamo dei convincenti sprite dei personaggi, la possibilità di interagire con gli NPC, e sono presenti la barra della salute e le armi, il tutto in una deliziosa grafica retrò in 2D. Non manca nemmeno la riproduzione dell'iconica schermata iniziale con cui il titolo di Naughty Dog ci accoglie all'inizio dell'avventura di Joel ed Ellie.

Una versione alternativa dell'acclamato survival horror che strizza l'occhio al passato, nel mentre rimaniamo in attesa di scoprire qualche nuovo possibile dettaglio riguardante The Last of Us Remake, il progetto che - stando alle indiscrezioni diffuse da Jason Schreier - dovrebbe riproporre il titolo su PlayStation 5 in una veste grafica e tecnica rinnovata.