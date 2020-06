The Last of Us e speedrun: fan completa la Remastered in meno di tre ore!

Nella spasmodica attesa dei fan per l'uscita di The Last of Us Parte 2, lo "speedrunner professionista" Anthony Caliber si è cimentato in una nuova sfida con la Remastered del primo capitolo della serie di Naughty Dog per portarne a termine la campagna principale in tempi record.

Tra gli appassionati di speedrun del kolossal post-apocalittico lanciato originariamente su PS3, il nome di Caliber è uno dei più rispettati e celebri per l'incredibile tenacia con cui il creatore di contenuti si approccia a questo genere di attività ingame. Attraverso l'attenta pianificazione di tutte le mosse da compiere e delle strade da percorrere nel corso dell'avventura di Joel ed Ellie, l'utente di The Last of Us è riuscito a completare l'avventura della Remastered per PS4 in meno di tre ore.

In calce alla notizia trovate il video che certifica il nuovo record mondiale di TLOU ottenuto da Anthony Caliber con la speedrun conclusasi esattamente a 2 ore, 49 minuti e 55 secondi dall'inizio della campagna principale. Nel raccontare questa sua impresa, lo youtuber spiega che le speedrun di The Last of Us Remastered sono particolarmente difficili per l'impossibilità di sfruttare dei glitch per saltare intere porzioni del gioco e per l'imprevedibilità dell'intelligenza artificiale dei nemici, due fattori che spingono molti speedrunner a non cimentarsi in questo genere di sfide.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che il prossimo episodio della serie di Naughty Dog, The Last of Us 2, arriverà in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO il prossimo 19 giugno.