The Last of Us: il nuovo spot italiano e le altre Ellie, oltre Bella Ramsey

Ci siamo: l'attesissima serie tv di The Last of Us si prepara a fare il suo esordio, pronta ad andare in onda in Italia su Sky a partire dal 16 gennaio 2023. Nel corso degli ultimi mesi non sono mancati trailer e vari aggiornamenti, che hanno dato ai fan un assaggio sempre più concreto delle potenzialità del progetto.

A ricordarci dell'imminente inizio della serie televisiva ci pensa anche un nuovo spot pubblicitario doppiato in italiano, che potete trovare in fondo a questa notizia e che ci offre un ulteriore sguardo fugace del progetto prima del suo esordio. Pedro Pascal nei panni di Joel, e Bella Ramsey in quelli di Ellie, sono pronti a dare nuova vita a due personaggi amatissimi dai giocatori, sebbene sin dall'inizio non siano mancate alcune perplessità da parte dei fan sulle scelte di casting adoperate dalla produzione.

Alcuni, ad esempio, non trovano che la Ramsey sia l'interprete più adatta per Ellie, considerato inoltre che in passato gli appassionati avevano immaginato altre attrici come "perfette" per il ruolo. Ebbene, come analizzato anche nel video che trovate in cima a questa news, il fantacasting dei fan stava quasi per diventare realtà: Katlyn Denver era stata considerata per il ruolo di Ellie in The Last of Us, una scelta che avrebbe fatto felici molti giocatori della serie PlayStation data la sua forte somiglianza con il personaggio videoludico.

A confermarlo è stato il co-presidente di Naughty Dog e creatore della serie Neil Druckmann nel corso di un'intervista con The Hollywood Reporter, dove tra l'altro ha rivelato che anche Maisie Williams (altra attrice de Il Trono di Spade, proprio come Ramsey e Pascal) era stata presa in considerazione per il ruolo. Ma la scelta definitiva è infine ricaduta sulla Ramsey.

Nel frattempo è stato confermato che la prima puntata di The Last of Us durerà quanto un film, precisamente 85 minuti, così da dare subito un grande inizio alla serie.