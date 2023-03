The Last of Us Stagione 1: Blu-Ray 4K con tanti contenuti extra in preordine su Amazon

Su Amazon Italia sono comparsi i preordini per The Last of Us Stagione 1 in versione Home Video, con tre diverse edizioni disponibili, la data di uscita non è ancora stata resa nota ma indicativamente l'edizione fisica dovrebbe arrivare entro fine anno.

Su Amazon UK e Amazon USA The Last of Us Stagione 1 esce il 17 luglio mentre su Amazon Italia la data riportata è un generico 31 dicembre 2023, un semplice placeholder destinato a cambiare. Le edizioni in vendita sono tre, con titoli provvisori, una delle quali dovrebbe avere la custodia Steelbook:

Dovrebbe mancare a raccolta l'edizione DVD che si affiancherà alla versione Blu-Ray e Blu-Ray 4K Ultra HD, oltre ai nove episodi della prima stagione il cofanetto includerà anche i seguenti contenuti speciali:

The Last of Us: Stranger Than Fiction

Controllers Down: Adapting The Last of Us

From Levels to Live Action

Getting to Know Me (4 Featurette)

The Last Debrief with Troy Baker (2 Featurette)

Inside the Episode (9 Featurette)

Is This a The Last of Us Line? (2 Featurette)

Restiamo in attesa di chiarimenti riguardo la data di uscita dell'edizione italiana di The Last of Us Stagione 1 in formato Home Video, nel frattempo potete effettuare il preordine su Amazon Italia al prezzo minimo garantito.