The Last of Us, stanotte il finale di stagione: titolo, trailer, durata e anticipazioni

È stato un viaggio davvero intenso, ma tutto prima o poi giunge al termine. Mancano ormai pochissime ore alla messa in onda del nono e ultimo episodio della serie televisiva di The Last of Us: ecco quando verrà trasmesso e cosa possiamo aspettarci.

Il finale di stagione s'intitola "Look for the Light" ed è stato diretto dalla stessa regista che si è occupata dell'ottavo episodio, Ali Abbasi. La sceneggiatura è invece frutto della collaborazione di Craig Mazin e Neil Druckmann, i due showrunner della serie. Stando alle anticipazioni delle scorse settimane, dovrebbe avere una durata di 43 minuti, il che lo renderebbe in assoluto l'episodio più breve di tutta la stagione, anche più della quarta puntata, arrivata a 45 minuti.

Dopo gli sconcertanti fatti di lunedì scorso, Joel (finalmente in piedi dopo la ferita subita nella sesta puntata) ed Ellie (ancora traumatizzata per ciò che ha dovuto fare pur di sopravvivere) si rimettono in viaggio verso l'ospedale di Salt Lake City, dove dovrebbero trovarsi le Luci. Il teaser trailer di Look for the Light, visibile in apertura di notizia, anticipa un finale al cardiopalma e la presenza di un personaggio molto importante, poeticamente affidato ad un volto ben noto ai videogiocatori.

Parliamo del personaggio di Anna Williams, mamma di Ellie, che nel videogioco veniva solamente menzionata e mai mostrata. Nel trasporre la storia sul piccolo schermo, Neil Druckmann ha scelto di esplorare la storia della donna e di affidare il ruolo ad Ashley Johnson, attrice che ha prestato voce e movenze ad Ellie nei videogiochi.

Bella Ramsey ha preannunciato un episodio divisivo, dunque non vediamo l'ora di saperne di più. L'appuntamento con il gran finale è previsto per le ore 03:00 di lunedì 13 marzo (nella notte tra oggi e domani, per intenderci), quando l'ultima puntata verrà trasmessa su Sky Atlantic e caricata su NowTV in versione originale con i sottotitoli in italiano.