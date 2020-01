The Last of Us: la storia del prequel a fumetti American Dreams, aspettando TLOU2

Mentre l'inaspettato posticipo di The Last of Us Parte 2 ha temporaneamente allontanato la data a partire dalla quale i giocatori potranno mettere le mani sull'attesa produzione, la redazione di Everyeye ha deciso di fare un piccolo passo indietro, per approfondire le vicende antecedenti al primo The Last of Us.

In particolare, il nostro Giuseppe Arace è tornato per l'occasione ad immergersi tra le pagine di The Last of Us: American Dreams, una produzione a fumetti interamente dedicata al mondo plasmato dal team di Naughty Dog. La pubblicazione della mini-serie, composta da quattro volumi, risale al 2013 ed ha visto al timone una personalità d'eccezione. La trama di The Last of Us: American Dreams è stata infatti tratteggiata da Neil Druckmann, il noto game director di Naughty Dog in persona. A dare forma a questo prequel, è stata invece la disegnatrice Faith Erin Hicks.

La serie a fumetti rappresenta a tutti gli effetti un prequel delle vicende narrate in Left Behind. Attraverso i suoi quattro volumi, quest'ultima accompagna il lettore in un viaggio che vede assolute protagoniste le giovanissime Ellie e Riley. Per offrirvene un panorama completo, il team di Everyeye ha realizzato un video dedicato, in cui ripercorrere i punti salienti della trama di American Dreams. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news: prima di augurarvi una buona visione, vi segnaliamo tuttavia che saranno presenti spoiler relativi sia a The Last of Us sia al relativo DLC Left Behind.