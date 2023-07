The Last of Us tarocco per Switch: arriva The Last Hope e costa 99 centesimi

Il sito spagnolo Nintenderos ci ha permesso di scoprire l'esistenza di un clone (povero) di The Last of Us appena sbarcato su Nintendo Switch e disponibile su eShop al prezzo promozionale di 99 centesimi fino al 13 luglio. Parliamo di The Last Hope Dead Zone Survival. L'artwork promette faville, e aspettate di vederlo in azione...

The Last Hope viene descritto come "un gioco con trama intensa ambientato in un mondo apocalittico invaso da orde di zombi famelici. Come personaggio principale, il tuo unico obiettivo è sopravvivere e trovare un modo per sfuggire al caos da incubo che ti circonda." Tra le caratteristiche principali vengono evidenziate storytelling e narrativa, trama accattivante, grafica immersiva, meccaniche di gioco coinvolgenti, posizioni sconosciute (???), missioni impegnative, varietà di armi e scelte significative (???).

Insomma, il solito gioco d'azione con ambientazione post apocalittica e qualche zombie da eliminare. Gli screenshot non fanno propriamente gridare al miracolo e anche il trailer di The Last of... ehm scusate, The Last Hope, non sembra regalare grandi gioie. Al momento il gioco è in offerta su Nintendo eShop a 99 centesimi, se qualcuno di voi volesse provarlo. Certo non aspettatevi un capolavoro, e nemmeno un gioco particolarmente curato o originale. Fateci sapere se vi è piaciuto!