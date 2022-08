The Last of Us: il teaser della serie TV doppiato e sottotitolato in italiano

A sorpresa, HBO ha pubblicato il primo teaser della serie TV di The Last of Us, ve ne abbiamo parlato nella sezione del sito dedicata alla serie TV ma in questa occasione andiamo oltre, proponendovi il teaser in versione sottotitolata e doppiata in italiano.

Il teaser permette di dare una occhiata allo show con protagonisti Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie) con un focus sulle ambientazioni, sui personaggi e sui nemici. Non vogliamo rovinarvi la sorpresa e vi lasciamo alla visione del video, consigliandovi comunque di tenere le orecchie ben aperte nei secondi finali della clip per non perdervi una "mostruosa" sorpresa...

The Last of Us arriverà nel corso del 2023, inizialmente si parlava di un debutto fissato per l'autunno di quest'anno ma la serie debutterà solamente il prossimo anno, la finestra di lancio è ancora da definire e al momento non c'è quindi una data precisa per il debutto dello show televisivo del gioco Naughty Dog.

Nei mesi scorsi si è parlato di una ipotetica cancellazione per The Last of Us ma queste voci sono state immediatamente smentite. Vi ricordiamo inoltre che il 2 settembre arriverà su PlayStation 5 (e in seguito su PC) The Last of Us Parte 1, remake del primo gioco della serie uscito nel 2013 su PlayStation 3 e l'anno successivo su PS4 in versione rimasterizzata.