The Last of Us era molto avanti per i suoi tempi, ecco perché Sony ha voluto un remake

Non è un mistero che la pubblicazione di The Last of Us Parte 1 abbia generato numerose polemiche, di fatto parliamo della terza edizione di un videogioco uscito nel 2013 su PS3, dunque meno di dieci anni fa, ma che è già stato ripubblicato su PS4, ora su PS5 e presto anche su PC. Ma cosa ha spinto Sony a volere assolutamente un remake di TLOU?

Intervistato da Axios, Hermen Hulst (responsabile di PlayStation Studios) fa sapere che l'arrivo della serie TV HBO non è stata l'unica ragione che ha spinto la compagnia a lanciare un remake di The Last of Us. Certamente il debutto della serie televisiva è stato uno dei fattori, ma non il solo e lo stesso Hulst definisce The Last of Us "un gioco avanti rispetto ai suoi tempi, per quanto riguarda la visione creativa, e che ha dovuto scontrarsi con i limiti tecnologici dell'epoca."

Da qui la volontà di riproporre il gioco così da avere una versione definitiva che potesse rispecchiare pienamente la visione di Naughty Dog e PlayStation Studios. Da tempo si parla anche di un remake di Horizon Zero Dawn in uscita nel 2023, il gioco di Guerrilla Games potrebbe dunque subire lo stesso trattamento di The Last Of Us, al momento però non ci sono ancora conferme in merito.

Per saperne di più sulla riedizione del gioco Naughty Dog vi rimandiamo alla recensione di The Last of Us Parte 1, disponibile ora su PlayStation 5 e in arrivo in futuro anche su PC.