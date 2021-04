The Last Of Us e TLOU 2: quanti anni ha Ellie nei giochi Naughty Dog?

La saga di The Last Of Us ha recentemente confermato di meritare un posto di diritto nella storia dell’industria dei videogiochi, se ancora ci fossero dei dubbi, grazie anche al record di premi di gioco dell’anno di TLOU 2.

Prima di procedere vi segnaliamo che quanto riportato di seguito contiene spoiler, anche piuttosto pesanti, sulla trama di The Last Of Us e The Last Of Us Parte 2. Nel caso in cui non abbiate ancora completato entrambi i capolavori Naughty Dog e non vogliate rovinarvi l’esperienza di gioco vi consigliamo quindi di non proseguire con la lettura.

L’epopea di Joel, Ellie e di tutti gli altri personaggi principali e secondari che hanno contribuito a plasmare una narrazione di enorme impatto emozionale all’interno di un credibile mondo post-apocalittico si sviluppa attraverso diversi anni, partendo dal dlc di The Last Of Us incentrato su Ellie fino al termine delle vicende raccontate in The Last Of Us Parte 2. Proprio la ragazza è, in fin dei conti, la vera e propria protagonista principale della serie, a dispetto di quanto si potesse pensare nel primo The Last Of Us, durante il quale il giocatore prende il controllo di Joel.

The Last Of Us Sogno Americano

Dal punto di vista temporale, la saga di The Last Of Us comincia con gli eventi narrati nel fumetto intitolato Sogno Americano, un prequel della serie che racconta l’arrivo di Ellie nella zona di quarantena di Boston e la nascita della sua amicizia con un’altra ragazzina di nome Riley. In questo fumetto Ellie ha solo 13 anni.

The Last Of Us Left Behind

Gli eventi raccontati proseguono con il dlc di The Last Of Us intitolato Left Behind: in questa espansione narrativa del primo capitolo viene chiarita la dinamica con la quale Ellie, che qui ha 14 anni, viene morsa da un infetto e scopre di essere immune, a differenza dell’amica RIley che invece muore.

The Last Of Us

Le vicende narrate all’interno del primo capitolo coprono invece un arco temporale della durata di circa un anno attraverso tutte le diverse stagioni, e permettendo quindi di apprezzare anche la crescita fisica, mentale e temperamentale di Ellie, la cui età passa dai 14 anni dell’inizio del gioco, quando inizia la fuga dalla città di Boston, fino ai circa 15 anni del momento in cui arriva finalmente alla cittadina di Jackson insieme a Joel.

The Last Of Us Parte 2

The Last Of Us Parte 2 prende le distanze dal primo capitolo e dai suoi prequel, rappresentando uno stacco netto anche dal punto di vista temporale, oltre che narrativo. All’inizio del secondo capitolo, infatti, Ellie si trova a Jackson 4 anni dopo il suo arrivo insieme a Joel, ed è ormai diventata una ragazza, o forse una donna, di 19 anni.

Recentemente Neil Druckmann, il director e co-sceneggiatore di The Last Of Us Parte 2, ha rivelato che una prima sceneggiatura per The Last of Us 3 è stata scritta e sarebbe pronta per essere utilizzata. Di conseguenza l'avventura potrebbe continuare, e ci sono dunque possibilità di vederla anche più cresciuta e matura di quanto visto nei primi due capitoli.