The Last of Us: il nuovo trailer doppiato in italiano, Lorenzo Scattorin è Joel

A sorpresa, Sky Italia ha pubblicato un nuovo trailer italiano della serie TV The Last of Us, in arrivo dal 16 gennaio 2023 su Sky e Now. Il trailer è localizzato in italiano e ci permette quindi di ascoltare un primo assaggio del doppiaggio nella nostra lingua.

Come i giocatori di The Last of Us e The Last of Us 2 avranno notato, Joel è doppiato da Lorenzo Scattorin, attore e doppiatore che da la voce al personaggio anche nei videogiochi Naughty Dog, mantenendo dunque un senso di continuità tra i due media. Non vogliamo però rovinarvi la sorpresa e vi consigliamo di guardare subito il trailer per scoprire tutti i segreti e i doppiatori della versione italiana di The Last of Us.

The Last of Us è la più grande storia mai raccontata in un videogioco secondo Craig Manzin e questo ha fornito alla produzione numerosi spunti per l'adattamento televisivo di una delle serie videoludiche più amate e vendute di sempre. Recentemente HBO ha pubblicato una nuova immagine di The Last of Us incentrata su Joel e la figlia e una foto promozionale che svela il rapporto tra Ellie e Tess.

The Last of Us arriverà in Italia solo su Sky dal 16 gennaio 2023 e in streaming su Now per gli abbonati.