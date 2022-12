The Last of Us: il nuovo trailer della serie TV con sottotitoli in italiano

Approfittando del lancio a sorpresa del nuovo trailer della serie HBO di The Last of Us, abbiamo sottotitolato per voi il video confezionato dagli autori della serie TV ambientata nell'universo post-apocalittico dell'IP PlayStation ideata da Naughty Dog.

Il trailer ci permette di immergerci nelle atmosfere della serie TV che avrà per protagonisti Joel ed Ellie, interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey. L'odissea che vivremo insieme ai due personaggi di TLOU ricostruirà il pericoloso viaggio intrapreso da Joel per aiutare Ellie a uscire dalla zona di quarantena.

Attorno alla storia di sopravvivenza incentrata sulle gesta compiute dal dinamico duo composto da Pedro Pascal e Bella Ramsey graviteranno tanti altri personaggi, come Tommy (Gabriel Luna), Tess (Anna Torv) e Sarah (Nico Parker) per costruire un'esperienza di stampo cinematografico che promette di essere davvero ricca di colpi di scena.

La Serie TV di The Last of Us verrà trasmessa in Italia a partire dal 16 gennaio 2023 su Sky e in streaming solo sulla piattaforma NOW, in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera. Qualora ve la foste persa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra analisi del primo trailer della serie TV di The Last of Us.