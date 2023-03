The Last of Us, tre curiosità su Ellie: dall'infanzia al cognome

Personaggio cruciale nel primo capitolo e protagonista principale del secondo episodio, Ellie è di fatto l'anima e il cuore di The Last of Us, l'ormai iconica serie di Naughty Dog oggi sulla cresta dell'onda anche grazie al successo dell'omonima serie tv HBO.

I fan di lunga data del franchise conoscono ormai molto bene la ragazza, ma per chi si avvicina per la prima volta a The Last of Us, spinto magari proprio dalla visione dell'opera televisiva, ecco tre curiosità da sapere su Ellie.

La paura per gli scorpioni

Nonostante la giovanissima età, Ellie si può considerare a tutti gli effetti come una sopravvissuta agguerrita e disposta anche alle azioni più brutali pur di proteggere le persone che ama. Anche lei, comunque, ha i suoi punti deboli in termini di paure. Nell'originale The Last of Us, nel corso di un dialogo con Sam, Ellie rivela di avere paura degli scorpioni, considerandoli "spaventosi". Fa sicuramente sorridere una simile fobia considerate le mostruosità ed i pericoli che affronta più volte nel corso della sua vita. In ogni caso nulla sembra superare la sua vera e reale paura: rimanere da sola.

Il cognome di Ellie

Nel primo The Last of Us non vengono rivelati i cognomi dei protagonisti nel corso della storia. Sappiamo che "Miller" è il cognome di Joel, citato anche nel corso di The Last of Us Parte II, ma quello di Ellie è rimasto molto a lungo un mistero. Ebbene, a rivelare questo dettaglio è stato il manuale giapponese del gioco originale per PlayStation 3, con Ellie Williams citato come nome completo. Tempo dopo sarà lo stesso director Neil Druckmann a confermare definitivamente "Williams" come cognome della ragazza. E' stato scelto in onore di Ken e Roberta Williams, due storici game designer profondamente amati dallo stesso Druckmann.

Un'infanzia difficile

Non sono molti i dettagli rivelati dai giochi della serie sui primi anni di vita di Ellie. La ragazza nasce attorno alla primavera del 2019, con sua madre Anna che morirà presto e molto giovane. In un primo momento a prendersi cura di lei è Marlene, capo delle Luci, che tuttavia ben presto lascerà Ellie in disparte per concentrarsi sulla sua milizia. Ellie cresce quindi sola all'interno della Zona di Quarantena di Boston, imparando le basi per sopravvivere. E' anche per questo motivo che la giovanissima donna ha un carattere ribelle e sboccato, mostrando un atteggiamento scontroso anche nei confronti dello stesso Joel durante il loro primo incontro.

Per ulteriori dettagli sulla serie di Naughty Dog, non perdetevi il nostro speciale sulle scene più forti di The Last of Us che sono rimaste impresse nella mente dei fan. La recensione di The Last of Us Parte 1 vi illustra infine tutte le qualità del remake disponibile su PS5 e in arrivo su PC.