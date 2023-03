The Last of Us: tre curiosità su Joel, dall'ex moglie alla passione per il caffè

Uno dei motivi per cui la serie di The Last of Us è diventata così amata tra i fan PlayStation è anche per via del suo protagonista, Joel, il contrabbandiere che nel primo episodio intraprende un lungo viaggio con la giovane Ellie attraverso gli Stati Uniti, alla ricerca delle Luci.

Se anche voi apprezzate fortemente questo personaggio, magari anche dopo averlo visto in azione nell'omonima serie tv HBO dove viene interpretato in maniera convincente da Pedro Pascal, scopriamo tre curiosità su Joel che contribuiscono a renderlo ancora più ricco di sfumature.

La passione per il caffè

Se c'è una cosa che a Joel manca più di ogni altra cosa della sua vecchia vita pre-apocalisse, quella è il caffè. L'uomo manifesta in più occasioni la sua "sofferenza" per non avere più facile accesso a questa specifica bevanda: avvicinandosi al bancone di un bar nel primo The Last of Us, si può sentire Joel affermare sottovoce quanto ne senta la mancanza. La questione caffè riemerge anche sul finale di The Last of Us Parte II quando, parlando con Ellie, rivela di aver dato via gran parte dei suoi averi solo per mettere le mani sopra una busta piena di chicchi di gran qualità.

Voleva dare vita alla sua Startup

Prima dell'apocalisse Joel era un falegname, professione condivisa con suo fratello Tommy. Nella sua camera da letto, non a caso, è possibile trovare disegni di vari progetti in divenire, oltre ad alcune copie del libro "Construction Regionalism". Joel aveva tra l'altro grandi ambizioni lavorative e sperava un giorno di dare vita ad un'azienda tutta sua: a testimoniarlo, il fatto che fosse in possesso del libro "Everything you need to know about creating a Startup".

Padre single

Sebbene nei giochi non venga mai menzionata e di fatto non se ne parli, Joel aveva una moglie e si sposò prestissimo. Era ancora molto giovane quando nacque sua figlia Sarah: i doveri familiari sono il motivo per cui non andò mai al college. Tuttavia, per motivi non del tutto chiari, la moglie decise di lasciarlo improvvisamente poco tempo dopo la nascita di Sarah. Joel si è dunque ritrovato a crescere da solo la sua unica figlia per gran parte della sua vita. Nonostante i fitti impegni lavorativi, comunque, è riuscito ad essere sempre presente per la ragazza, instaurando con lei uno splendido rapporto.

Per concludere, scopriamo adesso tre curiosità su Ellie di The Last of Us. Vi ricordate inoltre come finisce il primo The Last of Us?