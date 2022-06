The Last of Us: Troy Baker e Ashley Johnson si uniscono al cast della serie TV!

Durante il suo intervento in coda allo show del Summer Game Fest, Neil Druckmann di Naughty Dog ha invitato sul palco anche Troy Baker e Ashley Johnson, interpreti di Joel ed Ellie di The Last of Us Part I e II. Il motivo? Scopriamolo assieme.

Il presidente di Naughty Dog ha annunciato che Troy Baker e Ashley Johnson si sono uniti al cast della serie TV di The Last of Us, attualmente in produzione per conto di HBO e vicinissima alla conclusione delle riprese. I due, che nei videogiochi hanno prestato voce e movenze ai protagonisti principali, sul piccolo schermo interpretano due personaggi differenti, la cui identità non è ancora nota. Druckmann ha tuttavia assicurato che si tratta di due ruoli importanti, e non di semplici cameo. Lo showrunner Craig Mazin ha subito fatto rimbalzare la notizia sui suoi canali social ufficiali, anticipando che i ruoli assegnati ai due interpreti sono "strabilianti".

In attesa di scoprire l'identità dei personaggi che porteranno a schermo, segnaliamo che durante il Summer Game Fest Neil Druckmann ha anche presentato la prima immagine ufficiale della serie TV di The Last of Us, che mostra Pedro Pascal e Bella Ramsey, i volti di Joel ed Ellie nello show televisivo, accovacciati nel museo, con un minaccioso clicker celato nell'oscurità alle loro spalle.