The Last of Us: Troy Baker ha cambiato prospettiva sul finale dopo aver avuto un figlio

Il finale di The Last of Us rappresenta una delle scene più forti e memorabili che Naughty Dog sia riuscita a realizzare con la sua serie dedicata a Joel ed Ellie. Nel corso del tempo, dopo aver avuto un figlio, Troy Baker ha cambiato prospettiva su quelle famose battute finali del primo capitolo del franchise [l'articolo contiene ovviamente spoiler sul finale del gioco].

L'attore, che interpreta e presta la voce per Joel nella serie, ha dichiarato a IGN.com di vedere oggi con occhi diversi il finale di The Last of Us dopo aver avuto il suo primo figlio:

"Quando stavamo girando la prima parte ero in difetto rispetto a Neil [Druckmann], perché lui era un padre. Io stavo recitando. Per lui era una possibilità molto reale: cosa farei nel caso io perdessi mia figlia?".

Naturalmente Baker si riferisce alla decisione di Joel di salvare Ellie al culmine del gioco, impedendo agli scienziati delle Luci di eseguire un'operazione fatale su di lei che avrebbe potuto portare a un cura per l'infezione da cordyceps che stava decimando l'umanità.

"Ho un figlio, e non so in che stato sarei se lo perdessi", ha continuato Baker. "Ma so che se avessi l'opportunità di salvarlo farei fare qualsiasi cosa. Farei qualsiasi cosa per salvarlo. Quindi le persone mi hanno chiesto perché Joel avrebbe dovuto farlo quando avrebbe potuto salvare il mondo, e la mia risposta è sempre questa: l'ha fatto, ha salvato il mondo. È solo che il mondo era quella ragazza, e basta".

The Last of Us sta per tornare con la serie TV HBO che andrà in onda dal 13 gennaio 2023. Recentemente è stato mostrato un nuovo poster della serie con protagonisti Joel ed Ellie interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey.