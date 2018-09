The Last of Us, Uncharted 4 e inFamous Second Son in vendita a 14.99 euro l'uno su Amazon!

Tre titoli della collana PlayStation Hits sono ora in offerta su Amazon Italia: The Last of Us Remastered, Uncharted 4 Fine di un Ladro e inFamous Second Son sono ora in offerta al prezzo di 14.99 euro l'uno.

Di seguito i link per accedere alle singole offerte di Amazon:

inFamous Second Son - 14.99 euro

The Last of Us Remastered - 14.99 euro

Uncharted 4 Fine di un Ladro - 14.99 euro

Ricordiamo che la promozione è valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessanti vi consigliamo quindi di approfittarne prima che sia troppo tardi.



Da segnalare come inFamous Second Son e Uncharted 4 Fine di un Ladro non includano DLC o espansioni di alcun tipo mentre The Last of Us Remastered contiene anche i DLC Left Behind e Territori Abbandonati, presentandosi così come un pacchetto completo per tutti coloro che vogliono vivere l'esperienza di The Last of Us a 360 gradi.