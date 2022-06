The Last of Us e Uncharted sono ambientati nello stesso universo?

The Last of Us e Uncharted di Naughty Dog sono tra le serie PlayStation più celebri di sempre nonché veri e propri di PS3, la console che ha dato loro i natali. Ma i due giochi sono ambientati nello stesso universo?

Tecnicamente la risposta sarebbe negativa e le due serie sarebbe quindi del tutto distaccate tra loro, tuttavia la presenza di vari easter egg e collegamenti sparsi nei giochi relativi alle due saghe permette di viaggiare un po' con l'immaginazione. Sia Uncharted che The Last of Us, infatti, sono disseminati di indizi che in modo più o meno diretto si riferiscono all'uno o all'altro franchise: uno degli esempi più famosi è la Weston's Pharmacy, creata da Naughty Dog per sponsorizzare l'avventura post-apocalittica su Twitter e presente sia nel centro commerciale dell'espansione Left Behind incentrata su Ellie, sia in Uncharted 4 come rimando su una scatola di medicinali.



Un bar che si può esplorare nel primo The Last of Us ha un design estremamente simile a quello raggiunto da Nathan Drake e Victor Sullivan all'inizio di Uncharted 3. Non solo, in un angolino di questo locale, Nate può notare la presenza di un giornale che in prima pagina riporta la notizia di una misteriosa epidemia causata da un fungo parassitario: è un chiaro riferimento al primo The Last of Us, che sarebbe stato annunciato al pubblico nel dicembre del 2011, esattamente un mese dopo l'uscita di Uncharted 3.

Ancora, in The Last of Us Parte 2 è possibile trovare nell'area 'aperta' di Seattle una banca in cui dei ladri hanno tentato una rapina: in una delle cassette di sicurezza aperte si trova l'iconico anello appartenuto a Francis e Nathan Drake con la scritta 'Sic Parvis Magna' (ecco cosa vuol dire Sic Parvis Magna in Uncharted). Tuttavia, nello stesso titolo, si può notare ad un certo punto una PlayStation 3 e dei giochi: tra questi ci sono Uncharted Drake's Fortune e Uncharted 2 Il Covo dei Ladri, di fatto la conferma definitiva di come i due brand siano completamente scollegati tra loro, nonostante i graditi riferimenti al passato che Naughty Dog mette solitamente dentro le sue produzioni (si pensi anche ai Globi Precursor di Jak and Daxter presenti come tesoro collezionabile nei vari Uncharted).



