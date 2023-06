The Last of Us Parte I è ora verificato per Steam Deck: tante migliorie con la nuova patch

Naughty Dog ha recentemente pubblicato un nuovo aggiornamento per The Last of Us Parte I, che continua ad aggiornarsi su PC per offrire ai giocatori un'esperienza sempre più stabile rispetto alla problematica situazione tecnica che ha inficiato il suo debutto.

Naughty Dog e Iron Galaxy hanno rilasciato l'aggiornamento 1.1.0 per The Last of Us Part I e hanno diffuso il lungo changelog, ricco di miglioramenti tecnici. Secondo le note della patch, la build 1.1.0 del gioco apporta ottimizzazioni per migliorare le prestazioni globali di CPU e GPU durante le sessioni di gioco. Inoltre, la nuova patch promette di migliorare ulteriormente i tempi di compilazione degli shader, rilevato come uno dei problemi più invasivi al lancio. Sono poi inclusi miglioramenti generali al caricamento delle texture e degli elementi ambientali, apportati una serie di correzioni e fix vari per i crash anomali.

Infine, come Naughty Dog ci segnala tramite il post Twitter che trovate più in basso, The Last of Us Parte I è ora verificato su Steam Deck, il che significa che sulla piattaforma portatile di Valve dovrete godere finalmente di un'esperienza di gioco ottimale.

In vista dell'anniversario di The Last of Us, che si celebrerà proprio nella giornata di domani, Naughty Dog ha lanciato una sfida ai fan di Joel ed Ellie.