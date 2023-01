The Last of Us: dal videogioco alla serie TV con la Photo Mode di TLOU Parte 1

Nell'impaziente attesa degli episodi doppiati in italiano della serie TV di The Last of Us, Naughty Dog riguadagna i social per invitare tutti i fan della serie a celebrare il lancio internazionale della trasposizione live-action di HBO condividendo sui social degli scatti 'a tema' con la Photo Mode di TLOU Parte 1.

L'iniziativa appena lanciata dalla sussidiaria dei PlayStation Studios coinvolge così gli appassionati dell'odissea post-apocalittica di Joel ed Ellie, spronandoli a condividere con il resto della community il proprio amore per The Last of Us servendosi, appunto, della Modalità Foto della riedizione per PlayStation 5 del primo capitolo.

Da qui al 25 gennaio, i giocatori che prenderanno parte a questa iniziativa dovranno ricreare i momenti più importanti dei primi due episodi della serie TV di TLOU utilizzando i poliedrici strumenti messi a disposizione dalla Photo Mode di The Last of Us Parte 1: le creazioni più ispirate verranno condivise da Naughty Dog attraverso i propri canali social.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione della serie TV di The Last of Us, dove potete trovare tutte le analisi, gli approfondimenti e le considerazioni di Gabriele Laurino sull'attesissima trasposizione live-action della saga culto di Naughty Dog.