The Last of Us vs The Last of Us Parte 2: qual è il più bello?

La serie di The Last of Us si è velocemente imposta come una delle più amate del panorama PlayStation. Il primo episodio è considerato uno dei simboli di PS3, mentre The Last of Us Parte II si è imposto come uno dei migliori giochi mai comparsi su PS4. Ma quale dei due è al vertice del brand? Confrontiamoli.

The Last of Us

Dopo aver già lasciato il segno su PS3 con la trilogia di Uncharted, Naughty Dog vuole alzare ulteriormente l'asticella qualitativa prima di salutare la terza console casalinga di Sony, e per farlo cambia completamente setting ed atmosfere dando inizio al lungo viaggio di Joel ed Ellie attraverso un'America post-apocalittica, distrutta dalla pandemia di Cordyceps che ha trasformato gli esseri umani in creature mostruose affamate di carne umana. Con l'originale The Last of Us, Naughty Dog raggiunge nuove vette di storytelling e di caratterizzazione dei personaggi, prendendo una base narrativa piuttosto classica e costruendoci attorno una vicenda capace di colpire dritta al cuore dei giocatori, coinvolti in un turbinio di emozioni e colpi di scena dall'inizio alla fine dell'avventura. A valorizzare ulteriormente il tutto ci pensa un comparto tecnico all'avanguardia ed una giocabilità che mescola azione e stealth in maniera efficace, alternando con ritmo intelligente narrativa, esplorazione e combattimenti.

Per questi motivi The Last of Us è stato considerato un capolavoro da parte di critica e pubblico, sia nella versione originale che nella Remastered per PS4. Nel 2022 viene pubblicato il remake su PS5 (ed in arrivo su PC), che aggiorna ulteriormente il classico Naughty Dog: maggiori approfondimenti nella nostra recensione di The Last of Us Parte I.

The Last of Us Parte II

Si dovranno attendere sette anni prima di vivere il seguito della storia di Ellie, con The Last of Us Parte II che esordisce su PS4 nel giugno del 2020. Ma proprio come accaduto con il predecessore, anche il secondo capitolo si impone tra le produzioni migliori mai apparse sulla piattaforma Sony di quarta generazione. Con il nuovo The Last of Us, Naughty si è posta come obiettivo quello di migliorare tutto, ripartendo dalla base del primo gioco e perfezionandola senza stravolgerla.

Ciò che viene fuori è un prodotto ancora più ambizioso sul piano narrativo, con una storia che prende direzioni completamente inaspettate e capaci di stupire in maniera ancora più incisiva rispetto al passato. Se è vero che non tutti gli appassionati hanno gradito alcune svolte messe in scena da questo seguito, agli sceneggiatori di Naughty Dog va riconosciuto il coraggio di aver voluto stravolgere quanto costruito in precedenza per dare vita ad una visione ancora più profonda e matura della loro storia, anche a costo di deludere alcuni giocatori.

Lato gameplay, invece, si assiste ad un netto perfezionamento di quanto visto nel precedente capitolo: scenari più ampi, I.A. nemica migliorata, maggiori possibilità di azione ed interazione, ed una componente stealth più curata sono solo alcuni dei tanti aspetti vincenti sul piano ludico. Ciliegina sulla torta, un comparto audiovisivo che porta le capacità tecniche di PS4 e PS4 Pro alla loro massima espressione. The Last of Us Parte 2 ha venduto oltre 10 milioni di copie, imponendosi come uno dei titoli di maggior successo su PS4.

Difficile dire quale dei due giochi sia effettivamente il migliore: entrambi i giochi sono considerati all'unanimità come fondamentali per la storia PlayStation, con tantissime qualità su tutti i fronti. The Last of Us Parte II non stravolge quanto fatto dal predecessore, ma lo perfeziona ulteriormente dandogli ancora più profondità ludica e narrativa: ci sarebbero quindi tutte le carte in regola per considerarlo superiore, ma l'impatto del primo The Last of Us resta ancora oggi indiscutibile. La parola dunque passa a voi: qual è il miglior esponente della serie Naughty Dog?