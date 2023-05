The Last of Us, Wii Sports e Barbie Fashion Designer nella Video Game Hall of Fame 2023

The Strong National Museum of Play ha annunciato quattro nuovi ingressi nella World Video Game Hall of Fame: inaugurata nel 2015, la sala della gloria ha visto negli anni l'inclusione di giochi come The Legend of Zelda Ocarina of Time, Super Mario Bros e Tetris.

Quest'anno i nuovi ingressi sono ben quattro: The Last of Us, Wii Sports, Barbie Fashion Designer e Computer Space. Il gioco di Naughty Dog ricopre ovviamente un ruolo di spicco, come sottolineato dal curatore della World Video Game Hall of Fame, Lindsey Kurano.

"Uscito nel 2013, The Last of Us è un gioco ancora oggi molto popolare grazie ad un gameplay solido e una trama forte. La serie TV di HBO ha contribuito a far conoscere The Last of Us ad un maggior numero di persone, ricevendo un'ottima accoglienza da parte di pubblico e critica e classificandosi come uno dei migliori adattamenti mai prodotti su un videogioco."

Da segnalare anche l'introduzione di Wii Sports come uno dei videogiochi più venduti di tutti i tempi, un titolo che ha sdoganato i videogiochi presso un pubblico più vasto. Computer Space non è altrettanto popolare ma di fatto è stato il primo videogioco commerciale mai prodotto (e venduto) nel 1971, mentre Barbie Fashion Designer guadagna l'ingresso nella Hall of Fame con la motivazione di essere "un gioco perfetto per il target di riferimento."