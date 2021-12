The Last Oricru è in demo su Xbox Series X/S: nuovi video sul GDR 'fanta-medievale'

Dopo aver confermato la propria partecipazione all'ID@Xbox Winter Game Fest per i TGA 2021, i vertici di Prime Matter pubblicano dei nuovi video gameplay di The Last Oricru per ricordarci che il GDR 'fanta-medievale' è attualmente in demo su Xbox Series X/S.

Il nuovo progetto firmato da Prime Matter e dalla software house indie GoldKnights ci proietta su di un pianeta parzialmente terraformato per farci assistere alla violenta guerra combattuta tra due razze intenzionate a controllare le esigue risorse planetarie scampate alla distruzione. Attraverso le azioni intraprese dai giocatori sarà possibile modificare il corso degli eventi e l'esito del conflitto, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini di longevità e rigiocabilità.

Sul fronte del gameplay, i nuovi filmati confezionati dagli sviluppatori ci restituiscono l'immagine di un titolo dal combat system quantomai profondo e stratificato, tra combattimenti difficili da padroneggiare e una ricca pletora di attacchi da apprendere per utilizzare nel migliore dei modi le armi da mischia e da fuoco, come pure le abilità secondarie, gli scudi e gli oggetti tecno-magici. Il tutto, con l'ulteriore possibilità offerta dalla cooperativa a schermo condiviso che attraverserà l'intera campagna principale.

La versione dimostrativa di The Last Oricru potrà essere giocata su Xbox fino al 21 dicembre per avere un assaggio dell'esperienza di gioco che ci attende su nel 2022, con l'uscita ufficiale di questo originale progetto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su storia e gameplay di The Last Oricru.