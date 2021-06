The Last Oricru: nuovo gameplay del GDR 'fanta-medievale' per PC, PS5 e Xbox Series X/S

I rappresentanti di Prime Matter, la nuova premium label di Koch Media, illustrano in video le atmosfere medievali di The Last Oricru, l'action GDR annunciato di recente dal team di GoldKnights con lancio previsto su PC e console nextgen.

L'eroe che interpreteremo in The Last Oricru si ritroveremo nel mezzo di un conflitto scatenato tra due razze che si contenderanno il predominio delle ultime lande fertili di un pianeta parzialmente terraformato e costretto all'isolamento per via di una gigantesca barriera protettiva.

L'autarchia imposta da questa barriera spingerà gli abitanti di questo mondo a scatenare una guerra perenne per il controllo delle esigue risorse a loro disposizione. L'esperienza di gioco di The Last Oricru sarà perciò fortemente incentrata sulla trama, con decisioni che influenzeranno profondamente il prosieguo dell'avventura.

Nel titolo, a detta dei suoi creatori, troveranno spazio centinaia di combattimenti a cui far fronte migliorando costantemente il livello delle proprie abilità e l'efficacia degli equipaggiamenti. Il gioco si trova già in uno stadio di sviluppo relativamente avanzato, come confermano i ragazzi di GoldKnights fissandone per il 2022 l'uscita su PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se siete incuriositi dal setting "fanta-medievale" di questo progetto e volete saperne di più sull'esperienza di gioco promessa, vi rimandiamo al nostro speciale su The Last Oricru.