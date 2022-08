The Last Oricru: il nuovo video svela la data d'uscita del GDR 'fanta-medievale'

I ragazzi di GoldKnights volano a Colonia per mostrare un nuovo video di The Last Oricru con tante scene di gameplay inedite accompagnate dall'annuncio ufficiale della data d'uscita su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il nuovo progetto edito da Prime Matter ci porterà su di un pianeta parzialmente terraformato per farci assistere, e partecipare in prima persona, alla violenta guerra combattuta dalle due razze senzienti di questo mondo alieno sempre più sull'orlo della completa distruzione. La lotta per la sopravvivenza della propria specie passerà per il controllo delle esigue risorse planetarie scampate all'apocalisse, da qui l'importanza delle attività da portare a termine per garantire un futuro ai propri simili.

L'insolito plot narrativo di The Last Oricru andrà perciò a tratteggiare un'avventura dal sapore medievaleggiante ma con tanti equipaggiamenti ipertecnologici da reperire e padroneggiare. Il sistema di combattimento elaborato da GoldKnights si legherà indissolubilmente alla storia per concretizzare la visione di un action GDR fantasy con armi da mischia e da fuoco alternate ad abilità magiche e poteri tecnologici. L'avventura, oltretutto, può essere vissuta in compagnia di un amico grazie alla modalità cooperativa (sia online che a schermo condiviso) accessibile in ogni missione della campagna principale.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che The Last Oricru sarà disponible dal 13 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Volete saperne di più su questo titolo? Sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di The Last Oricru, il GDR con una trama unica e personale.