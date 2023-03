The Last Pascal: il demake PS1 di TLOU fa il verso alla serie TV e a GTA

La Stagione 1 della serie TV di The Last of Us è ormai conclusa e un redditor ha tratto spunto da alcune delle scene più rappresentative della serie HBO per realizzare un fittizio videogioco in stile PS1.

Sin dal nome scelto dall'autore di questo progetto, "The Last Pascal", il programmatore amatoriale Potboiler chiarisce le sue intenzioni e non lascia adito a dubbi: nel demake fan made di The Last of Us, l'attore Pedro Pascal reindossa i panni di Joel per fronteggiare sciacalli e infetti cimentandosi in missioni e attività che riprendono le sequenze della serie TV.

Oltre al già citato TLOU, il redditor si è ispirato ad alcuni dei capolavori più amati della ludoteca della prima PlayStation: scorrendo le scene della clip di presentazione di The Last Pascal è davvero impossibile non notare i continui rimandi a Metal Gear Solid e al primissimo capitolo di Grand Theft Auto.

Se non vi basta ammirare il trailer in apertura d'articolo e desiderate unirvi alla battaglia dell'ultimo Pascal, potete farlo scaricando gratuitamente il demake di The Last of Us in salsa PS1 dalla pagina Itch.io aperta per l'occasione da Potboiler (la trovate nel link in calce alla notizia). Sapevate che Potboiler ha creato anche il demake PlayStation 1 di Pulp Fiction?