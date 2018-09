The Last Remnant Remastered annunciato per PlayStation 4

A sorpresa, Square Enix ha annunciato The Last Remnant Remastered per PlayStation 4, riedizione del titolo omonimo uscito su Xbox 360 nel 2008 e arrivato qualche anno dopo anche su PC.

L'edizione rimasterizzata di The Last Remnant sarà in parte basata sul porting per Windows, al momento non ci sono purtroppo dettagli sul fronte tecnico e contenutistico, non è chiaro se Square Enix abbia pensato anche ad inserire contenuti extra rispetto alle versioni già in commercio.

Maggiori informazioni su The Last Remnant Remastered arriveranno il 22 settembre, durante un panel previsto al Tokyo Game Show che vedrà la presenza di Hiroshi Takai (Direttore), Yusuke Naora (Art Producer), Kouichirou Sakamoto (Direttore del remaster) e Asami Katada (Assistente di Produzione del remaster).

In apertura trovate il primo trailer del gioco mentre in calce sono visibili i primi screenshot diffusi dagli sviluppatori, The Last Remnant Remastered uscirà il 6 dicembre in Giappone in formato digitale al prezzo di 3.980 yen, nessuna conferma riguardo una possibile edizione retail e sul lancio occidentale.