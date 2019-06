The Last Remnant Remastered arriva anche su Nintendo Switch

Durante la conferenza all'E3 2019, Square Enix ha annunciato che, a partire da questa notte, The Last Remnant Remastered è disponibile anche su Nintendo Switch.

"The Last Remnant ha rapito cuori e menti di tanti giocatori grazie alla sua storia accattivante, ai numerosi personaggi e all'intricato sistema di combattimento. Scopri i Remnant insieme a Rush e al suo strano gruppo di amici e trova un modo per salvare sua sorella Irina. Questo classico indimenticabile è disponibile per la prima volta su Nintendo Switch".



In occasione dell'annuncio, la casa giapponese ha pubblicato il breve trailer che potete ammirare in apertura di notizia, e lo speciale Inside The Last Remnant Remastered, che svela alcuni aneddoti sullo sviluppo del gioco e include delle interviste con Akitoshi Kawazu (produttore esecutivo/sceneggiatore), Yusuke Naora (direttore artistico) e Hiroshi Takai (direttore). The Last Remnant Remastered, ricordiamo, è disponibile anche su PlayStation 4.