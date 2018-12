The Last Remnant Remastered disponibile ora su PS4

Square Enix ha annunciato che The Last Remnant Remastered è ora disponibile per PlayStation 4. Pubblicato originariamente nel 2008, TLR ha rapito cuori e menti di tanti giocatori grazie alla sua storia accattivante, ai numerosi personaggi e all'intricato sistema di combattimento.

In un mondo popolato dai Remnant, antiche e misteriose reliquie che garantiscono misteriosi poteri ai loro possessori, scoprirai l’avventura di Rush, deciso a scoprire la verità dietro ai misteri che lo circondano.

The Last Remnant Remastered è ora disponibile per la prima volta su console PlayStation con una grafica incredibilmente migliorata grazie all’Unreal Engine 4, che offre un’avventura ancora più affascinante. Inoltre, il gioco include i trofei e degli aggiornamenti e delle modifiche al gameplay e all’interfaccia di gioco, che rendono The Last Remnant Remastered migliore di quanto sia mai stato in passato.

The Last Remnant Remastered è ora disponibile in formato digitale su PlayStation 4. Inoltre, acquistando il gioco riceverete in omaggio un tema esclusivo.