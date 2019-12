The Last Remnant Remastered: il JRPG è disponibile sui dispositivi Android e iOS

Senza alcun tipo di notizia precedente o annuncio, Square Enix ha pubblicato The Last Remnant Remastered sui dispositivi mobile Android e iOS. Questo porting permetterà ai giocatori mobile di vivere le avventure di questo atipico J-RPG.

Circa un anno fa Square Enix ha pubblicato la versione rimasterizzata di The Last Remnant su PlayStation 4, per poi proporre il titolo anche su Nintendo Switch. Il gioco di ruolo era uscito originariamente su Xbox 360 nel 2008, accolto da recensioni tiepide per via soprattutto dei tanti problemi tecnici che affliggevano il titolo, dovute soprattutto alle prime interazioni con l'Unreal Engine 3, tra cui primeggiavano cali di framerate e fastidiosi pop-in. Tuttavia la versione remaster uscita l'anno scorso ha risolto gran parte dei problemi, aiutando The Last Remnant ad emergere e a trovare una nutrita schiera di fan. La versione mobile di The Last Remnant Remastered costa al momento 21,99 euro, occupa circa 8.5 GB di spazio ed una volta acquistato, il gioco non presta il fianco alle micro-transazioni tanto in voga sui dispositivi mobile.

