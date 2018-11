The Last Remnant Remastered: i miglioramenti grafici nel nuovo trailer

Nell'attesa che The Last Remnant Remastered debutti su PlayStation 4 il 6 dicembre, Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer che mette in evidenza i miglioramenti grafici del gioco. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Dopo il debutto su Xbox 360 risalente alla scorsa generazione, The Last Remnant si prepara a tornare il 6 dicembre su PS4 con un remaster che propone un comparto tecnico migliorato e il supporto all'alta definizione, grazie all'impiego dell'Unreal Engine 4. Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, gli sviluppatori sono riusciti a restaurare il comparto grafico del gioco, dando nuova linfa vitale alle ambientazioni e ai personaggi.

Un buon modo per recuperare su PlayStation 4 uno dei JRPG più interessanti della scorsa generazione, con la possibilità di rigiocarlo nella sua edizione migliore. Ricordiamo che titolo sarà disponibile solo in formato digitale, e verrà proposto all'interessante prezzo budget di 19,99 euro sul PlayStation Store.