The Last Remnant Remastered: il nuovo trailer mette a confronto le versioni PS4 e Xbox 360

Square-Enix Japan ha pubblicato un nuovo trailer di The Last Remnant Remastered che mette a confronto l'edizione rimasterizzata per PlayStation 4 con il gioco originale uscito nel 2008 su Xbox 360.

L'edizione PlayStation 4 è interamente realizzata con l'Unreal Engine 4 e presenta dunque un comparto tecnico rivisitato, al momento il publisher non ha diffuso dettagli riguardo specifiche come risoluzione e framerate, inoltre non è chiaro se il gioco sarà ottimizzato per PS4 Pro o includerà il supporto HDR.

The Last Remnant Remastered uscirà il 6 dicembre in formato digitale sul PlayStation Store, al momento il lancio su altre piattaforme non è stato confermato e non sappiamo se TLR arriverà in seguito anche su Xbox One e Nintendo Switch.