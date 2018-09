The Last Remnant Remastered per PlayStation 4 uscirà in Europa il 6 dicembre

Questa mattina a sorpresa Square-Enix Japan ha annunciato The Last Remnant Remastered per PlayStation 4, confermando l'uscita in Giappone per il 6 dicembre. Il publisher ha ora annunciato che il gioco uscirà lo stesso giorno anche in Occidente.

Dal 6 dicembre 2018 quindi The Last Remnant Remastered sarà scaricabile dal PlayStation Store anche in Europa e Nord America al prezzo di 19.99 euro/dollari, al momento non è previsto il lancio di una versione fisica, il gioco uscirà dunque esclusivamente in formato digitale.

Originariamente pubblicato nel 2008 su Xbox 360 e in seguito su PC, The Last Remnant non è mai stato pubblicato su PlayStation 3, nonostante la forte richiesta da parte della community. The Last Remnant Remastered si presenta con un comparto tecnico migliorato grazie all'utilizzo dell'Unreal Engine 4 mentre non sono previsti contenuti aggiuntivi di alcun tipo rispetto all'edizione originale.