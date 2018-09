The Last Remnant Remastered si mostra nel primo video gameplay al Tokyo Game Show

In occasione del Tokyo Game Show 2018, Square Enix ha mostrato il primo video gameplay di The Last Remnant Remastered, riedizione dell'omonimo Jrpg per Xbox 360 in arrivo su PlayStation 4 il 6 dicembre.

Grazie all'impiego dell'Unreal Engine 4, The Last Remnant Remastered si presenta con un comparto grafico migliorato rispetto all'edizione originale uscita su Xbox 360 e PC, permettendo agli utenti PlayStation 4 di recuperare uno dei Jrpg più interessanti della scorsa generazione. Per farvi un'idea sulle migliorie tecniche apportate dagli sviluppatori, potete vedere questo trailerche mette a confronto le versioni PS4 e Xbox 360 del titolo.

Ricordiamo che The Last Remnant Remastered uscirà su PlayStation 4 il prossimo 6 dicembre, esclusivamente in edizione digitale e al prezzo di 19,99 euro. Vi lasciamo alla visione del primo video gameplay del remaster, riportato in cima alla notizia.

