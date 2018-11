The Last Remnant Remastered torna a mostrarsi in un nuovo video di gioco

La divisione nordamericana di Square Enix ci reimmerge nella dimensione fantasy di The Last Remnant Remastered per mostrarci delle scene di gioco inedite tratte dal rifacimento in alta definizione dell'evocativo JRPG dato alla luce nel 2008 su PC e Xbox 360.

Il progetto della versione rimasterizzata di The Last Remnant vedrà collaborare quasi tutti gli sviluppatori e gli autori del kolossal ruolistico originale, a cominciare da Hiroshi Takai e Yusuke Naora che approfittano di questo video per offrirci un assaggio delle meccaniche di gameplay e del sistema di combattimento che contraddistinguerà l'opera.

In questa sua nuova forma, The Last Remnant girerà su Unreal Engine 4 e, in conseguenza del passaggio all'edizione più aggiornata del famoso motore grafico di Epic Games, vanterà un comparto grafico più curato con texture ad altissima definizione, effetti particellari e di illuminazione evoluti, una risoluzione più alta e delle animazioni più fluide.

Dal punto di vista strettamente contenutistico, il titolo comprenderà tutti i DLC e gli update del titolo originario, una nuova interfaccia, una colonna sonora e degli effetti audio più puliti, un layout di comandi riadattato sui pulsanti del DualShock 4 e, ovviamente, il supporto ai Trofei e alle funzionalità di condivisione legate all'utilizzo del tasto Share.



A questo punto non ci resta che lasciarvi al video in apertura d'articolo e ricordarvi che The Last Remnant Remastered sarà disponibile a partire dal 6 dicembre in esclusiva su PlayStation 4.