The Last Remnant: la versione PC verrà ritirata dalla vendita tra meno di due settimane

Nelle scorse ore Square Enix ha annunciato che alle ore 19:00 di martedì 4 settembre verrà ufficialmente ritirata dalla vendita la versione PC di The Last Remnant. Il provvedimento interesserà sia la versione digitale, acquistabile su Steam, che le edizioni fisiche.

Il comunicato ufficiale della compagnia non ha fatto luce sulle motivazioni che l'hanno spinta a prendere tale decisione. Se siete interessati a The Last Remnant, e per un motivo o per l'altro non lo avete mai acquistato in tutti questi anni, vi consigliamo di farlo vostro entro il 4 settembre - su Steam è in vendita a soli 9,99 euro. Una volta aggiunto alla libreria potrà essere scaricato per sempre, anche dopo il ritiro dal negozio.

The Last Remnant è stato lanciato per la prima volta nel novembre del 2008 in esclusiva su Xbox 360. Quattro mesi dopo approdò anche su PC, mentre la versione PlayStation 3 venne cancellata.

Questa la sinossi del gioco: "Mihra, Yama, Qsiti, Sovani... Queste quattro razze convivono in un unico mondo. Un mondo costellato di Remnant, misteriosi artefatti di un tempo lontano. Chi ha creato i Remnant? Quando? E, soprattutto, per quale motivo? Con tutte queste domande irrisolte, i Remnant vennero sfruttati a beneficio della civiltà. Il mondo era in pace, o almeno così sembrava. Chi poteva pensare che tenebre oscure attendevano smaniose di rivelarsi?".