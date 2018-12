The Last Story 2 per Switch appare sulle pagine di Media Markt

The Last Story potrebbe presto tornare con un secondo capitolo, stando a quanto apprendiamo dalle pagine di Media Markt (la divisione tedesca di Media World). Il franchise ha debuttato nel 2012 in Europa con il primo episodio sviluppato da Mistwalker e diretto da nientemeno che Hironobu Sakaguchi, papà della serie di Final Fantasy.

Ciò che potete osservare tramite l'immagine che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, è quindi l'apparente logo ufficiale di The Last Story 2 emerso sulle pagine del noto rivenditore. Il gioco viene prezzato a 59,99 euro e ne viene specificata la futura pubblicazione su Nintendo Switch. Sfortunatamente, non ci sono ulteriori dettagli riguardo al gioco, su cui Nintendo non si è mai pronunciata in via ufficiale. In tal senso, vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele, nell'attesa di eventuali conferme o smentite da parte dalla casa di Kyoto.

The Last Story 2 segnerebbe finalmente il ritorno di Hironobu Sakaguchi alla guida di un titolo JRPG pensato per console. Il director nipponico, insieme alla sua Mistwalker, si è dedicato negli anni più recenti allo sviluppo di titoli mobile, primo su tutti Terra Battle.

L'annuncio del gioco potrebbe plausibilmente arrivare nel corso dei Game Awards 2018. Lo show di Geoff Keighley è del resto stato il palcoscenico giusto per annunciare lo scorso anno Bayonetta 3, altra esclusiva di peso per Switch.