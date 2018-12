The Last Story 2 potrebbe essere annunciato nel 2019?

Hironobu Sakaguchi, papà di Final Fantasy, è stato intervistato brevemente da Famitsu e in questa occasione ha approfittato per riassumere il suo 2018 e svelare speranze e progetti per l'anno nuovo.

Il 2018 non è stato particolarmente positivo per Sakaguchi, che si è visto costretto a chiudere Terra Battle 2 a seguito dello scarso successo, inoltre le versioni console del gioco sembrano essere state cancellate, così come il lancio in Occidente.

Per quanto riguarda il futuro, Hironobu ha parlato su Famitsu di "un nuovo progetto e uno stato mentale del tutto diverso rispetto al passato", pur senza fornire dettagli più precisi in merito. In molti sperano che il progetto misterioso possa essere The Last Story 2, il titolo non è mai stato annunciato ma a inizio dicembre è comparso nei listini di Media Markt e molti si aspettavano una presentazione di TLS2 ai Game Awards, cosa che però non è avvenuta.