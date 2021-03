The Last Worker, avventura e satira anche in VR: l'indie arriva nel 2022 su PC e console

Il publisher Wired Productions ha di recente presentato al pubblico diverse novità in arrivo dalle proprie fucine creative. Tra queste, trova spazio anche l'annuncio di The Last Worker.

Il team di sviluppo di Wolf & Wood descrivono questa avventura in prima persona come "una storia piena di drammi viscerali, satira pungente e azione intensa". Al centro della scena troviamo le problematiche generate dal crescente processo di automazione del lavoro, le cui criticità saranno raccontate tramite scenari e ambientazioni realizzate a mano a partire da concept art firmate dal fumettista Mick McMahon.

The Last Worker proporrà un gameplay di carattere narrativo ed immersivo, in un ambientazione "grande quanto la città sommersa di Manhattan". Il titolo nasce da una collaborazione tra l'autore e regista Jörg Tittel (The White King; Ricky Rouse Has a Gun) e il team già avventuratosi nel mondo della VR Wolf & Wood (A Chair in a Room: Greenwater; The Exorcist: Legion; Hotel R’n’R). Con la possibilità di essere giocato anche in Realtà Virtuale, The Last Worker si farà strada sul mercato videoludico nel corso del 2022, con debutto atteso su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e dispositivi VR di casa Oculus.



Di recente, il publisher Wired Productions ha inoltre presentato il trailer di annuncio di Arcade Paradise e l'update gratis di The Falconeer.